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Еврокомиссар пригрозила «тройной реакцией» на пошлины США

15:04, 29.04.2018
Еврокомиссар пригрозила «тройной реакцией» на пошлины США
Фото: pixabay.com

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что США столкнутся с «тройной реакцией», если не откажутся от идеи ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

«Сейчас нашим приоритетом остается диалог на высоком уровне», — цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung еврокомиссара.

Под реакцией Мальстрем подразумевает обращение Евросоюза во Всемирную торговую организацию, введение мер поддержки европейских производителей, а также пошлины ЕС на американские товары — в том числе, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы.

По ее словам, официальный Брюссель рассчитывает, что переговоры продолжатся, однако уже готовится принять меры, если США не откажутся от пошлин «на долгосрочную перспективу и без каких-либо условий».

Напомним, США ввели сборы в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины вступили в силу 23 марта.

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