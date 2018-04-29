Еврокомиссар пригрозила «тройной реакцией» на пошлины США

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что США столкнутся с «тройной реакцией», если не откажутся от идеи ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС.



«Сейчас нашим приоритетом остается диалог на высоком уровне», — цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung еврокомиссара.

Под реакцией Мальстрем подразумевает обращение Евросоюза во Всемирную торговую организацию, введение мер поддержки европейских производителей, а также пошлины ЕС на американские товары — в том числе, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы.

По ее словам, официальный Брюссель рассчитывает, что переговоры продолжатся, однако уже готовится принять меры, если США не откажутся от пошлин «на долгосрочную перспективу и без каких-либо условий».

Напомним, США ввели сборы в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины вступили в силу 23 марта.