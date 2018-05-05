В шествии противников Макрона в Париже участвуют 160 тысяч человек

В шествии противников президента Франции Эммануэля Макрона, которое проходит в Париже и приурочено к первой годовщине его избрания, принимают участие 160 тыс. человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Twitter партии «Непокорившаяся Франция».

«Нас 160 тысяч на «Празднике Макрона»! Впечатляюще! Непокорившийся народ на улицах», — говорится в сообщении.

Шествие началось сегодня на площади у Оперы Гарнье в Париже. В планах участников манифестации — пикник, концерт посреди города и пешее шествие в направлении площади Бастилии.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков после первомайской демонстрации в Париже 102 человека были заключены под стражу.