В Париже 102 человека заключены под стражу после беспорядков

В результате беспорядков после первомайской демонстрации в Париже 102 человека были заключены под стражу в полицейских участках. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на данные городской префектуры полиции.

Всего в ходе беспорядков полиция задержала 276 человек. Были разрушены витрины 31 магазина, два из них сгорели.

Кроме того, аактивисты разбили десять автомобилей и сожгли еще шесть. В ходе столкновений пострадали четыре человека, в том числе один полицейский.



Ранее сообщалось, что в Париже во время проведения первомайского шествия около 1,2 тыс. неизвестных лиц в масках устроили беспорядки. Они начали громить витрины ресторанов, магазинов и кафе. Полиция в ответ была вынуждена использовать слезоточивый газ и водометы.