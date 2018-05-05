Компания из Нидерландов может остановить работы на свалке «Ядрово»

Нидерландская компания Multriwell, которая занимается установкой оборудования для дегазации мусорной свалки «Ядрово» в Волоколамском районе, объявила о готовности остановить работы. Компания недовольна, что на площадку постоянно и в большом количестве проходят посторонние люди.



Соответствующее письмо Multriwell направила в компанию ООО «Ядрово» на имя представителя полигона Алексея Волошина, передает РБК.

«Множество посетителей все еще допускаются на место проведения работ. Я надеюсь, вы понимаете, что это для нас неприемлемо. На месте работает тяжелая техника и наша команда все внимание уделяет ее работе и собственной безопасности. Мы не можем отвечать за третьих лиц, находящихся на объекте, и не можем допустить, чтобы наших сотрудников отвлекали от работы без необходимости, создавая угрозу безопасности», — говорится в письме, подписанном главой компании Джеком Веммсом.

Отмечается, что компания остановит работы, если не будут соблюдаться ранее оговоренные правила допуска посторонних людей на объект.

Накануне семь компаний из Нидерландов заподозрили в нарушении антироссийских санкций из-за поставок тяжелой техники для строительства Крымского моста.