Семь компаний из Нидерландов заподозрили в нарушении антироссийских санкций из-за Крымского моста

Прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении семи голландских компаний по подозрению в нарушении антироссийских санкций из-за поставок тяжелой техники для строительства Крымского моста.

Как сообщает Alhemein Dahblad, компании полагали, что не нарушат санкции, работая только с российской стороны границы. Если их признают виновными, то это может рассматриваться Европейским судом как «подрыв территориальной целостности Украины», а фирме может грозить штраф в размере €820 тыс.

12 марта Европейский союз (ЕС) официально продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России.