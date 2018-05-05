Роспотребнадзор предупредил об аномально жаркой погоде

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила об аномально жаркой погоде в ряде регионов России.



Надзорное ведомство опубликовало на своем сайте инструкцию, как защититься от аномальной жары. Так, Роспотребнадзор призывает ограничить пребывание на улице в жаркие дни и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.

«Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья»,— предупредили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали надевать легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, головной убор и солнцезащитные очки.

Напомним, сегодня в Татарстане без осадков, воздух днем прогреется до +17 градусов.