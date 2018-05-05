Сегодня в Татарстане без осадков и до +17

В Татарстане сегодня, 5 мая, переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман.



Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Максимальные температуры воздуха днем достигнут от +12˚ до +17˚, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани столбик термометра покажет 13—15 градусов тепла. В Набережных Челнах — от +12°С до +15°С.