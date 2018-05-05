Новости общества

06:08 МСК
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане без осадков и до +17

05:30, 05.05.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +17

В Татарстане сегодня, 5 мая, переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Максимальные температуры воздуха днем достигнут от +12˚ до +17˚, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани столбик термометра покажет 13—15 градусов тепла. В Набережных Челнах — от +12°С до +15°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также