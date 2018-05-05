Центробанк сократил долю евро в резервах в пользу доллара, золота и юаня

Центробанк сократил долю евро в резервах в пользу доллара, золота и юаняБанк России за 2017 год резко сократил в структуре резервов долю евро с 32,2% до 21,7%. Такие данные приводятся в годовом отчете регулятора.



Отмечается, что Центробанк перераспределил активы в пользу доллара, золота, а также фунта стерлингов и юаня.

Согласно отчету, доля доллара возросла до с 40,4%, до 45,8%, доля золота увеличилась с 15,2%, до 17,3%, фунта стерлингов — с 7,6%, до 8,3%, доля прочих валют — с 4,6% до 7%.

Ранее сообщалось, что Банк России по итогам 2017 года получил отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд рублей против прибыли 43,7 млрд рублей в 2016 году.