Центробанк в 2017 году получил убыток 435,3 млрд рублей

Банк России по итогам 2017 года получил отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд рублей против прибыли 43,7 млрд рублей в 2016 году. Такие данные приводятся в отчете регулятора.



Одной из основных причин отрицательного результата стал рост расходов на резервы в связи с санацией крупных банков.

«На фоне снижения процентных ставок Банка России значительно, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились процентные доходы Банка России при одновременном увеличении процентных расходов по операциям абсорбирования ликвидности в условиях ее структурного профицита», — говорится в отчете.

Отмечается, что процентные доходы за данный период упали на 20,6%, до 282 млрд рублей. При этом увеличился объем активов на 6,6%, до 30,8 трлн рублей (28,9 трлн рублей в 2016 году).

Ранее стало известно, что Центробанк на заседании совета директоров 27 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.