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Акции «Роснефти» выросли на 6,5% на новостях о buyback на $2 млрд

13:33, 02.05.2018
Акции «Роснефти» выросли на 6,5% на новостях о buyback на $2 млрд
Фото: ru.wikipedia.org / Fitiss

Сегодня акции «Роснефти» на открытии торгов выросли на 6,5% до 408,05 рублей на вчерашних новостях о buyback на $2 млрд. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Затем цена скорректировалась и на 13.30 по московскому времени составила 403,8 рубля.

Ранее совет директоров «Роснефти» утвердил дополнительные инициативы к стратегии «Роснефть-2022» с учетом положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. С целью повышения доходности для акционеров, руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд в 2018–2020 годах на открытом рынке.

АналитикаЭкономикаФинансы
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