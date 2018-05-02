Акции «Роснефти» выросли на 6,5% на новостях о buyback на $2 млрд

Сегодня акции «Роснефти» на открытии торгов выросли на 6,5% до 408,05 рублей на вчерашних новостях о buyback на $2 млрд. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Затем цена скорректировалась и на 13.30 по московскому времени составила 403,8 рубля.

Ранее совет директоров «Роснефти» утвердил дополнительные инициативы к стратегии «Роснефть-2022» с учетом положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. С целью повышения доходности для акционеров, руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд в 2018–2020 годах на открытом рынке.