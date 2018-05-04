Хоккейная сборная России разгромила Францию со счетом 7:0
Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею-2018 в Дании. Игра закончилась со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0).
В составе россиян голы забили Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов. Дубль на свой счет записал Кирилл Капризов.
Следующую игру сборная России проведет с командой Австрии. Встреча состоится в воскресенье, 6 мая. Начало запланировано на 13.15 мск. Ранее «Реальное время» составило расписание матчей сборной России в текущем сезоне.
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