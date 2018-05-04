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Россия начнет чемпионат мира по хоккею матчем с Францией

06:12, 04.05.2018
Россия начнет чемпионат мира по хоккею матчем с Францией
Фото: baikal24.ru

4 мая сборная России проведет первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Соперником нашей команды будет Франция. Игра начнется в 17:15 по московскому времени.

Расписание следующих игр сборной России выглядит так:

  • 6 мая Австрия – Россия (13:15 мск)
  • 7 мая Белоруссия – Россия (17:15 мск)
  • 10 мая Чехия – Россия (21:15 мск)
  • 12 мая Россия – Швейцария (21:15 мск)
  • 14 мая Россия – Словакия (17:15 мск)
  • 15 мая Россия – Швеция (21:15 мск)
СпортХоккей
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