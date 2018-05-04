Россия начнет чемпионат мира по хоккею матчем с Францией
4 мая сборная России проведет первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Соперником нашей команды будет Франция. Игра начнется в 17:15 по московскому времени.
Расписание следующих игр сборной России выглядит так:
- 6 мая Австрия – Россия (13:15 мск)
- 7 мая Белоруссия – Россия (17:15 мск)
- 10 мая Чехия – Россия (21:15 мск)
- 12 мая Россия – Швейцария (21:15 мск)
- 14 мая Россия – Словакия (17:15 мск)
- 15 мая Россия – Швеция (21:15 мск)
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