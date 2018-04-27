ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Центробанк на заседании совета директоров сегодня, 27 апреля, сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.

«Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что по итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3—4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.



В марте совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых. Позже ЦБ РФ снял ограничение на повышение ключевой ставки.