Перед ЧМ-2018 «Казаньоргсинтез» показал готовность к ликвидации возможных ЧС

В рамках подготовки к обеспечению промышленной безопасности при проведении в Казани матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории ПАО «Казаньоргсинтез» прошли учения, которые продемонстрировали готовность служб предприятия к ликвидации возможных ЧС, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. «Казаньоргсинтез» является опасным производственным объектом, но руководство предприятия и ГК «ТАИФ» делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы обеспечить безопасность производства, своих работников и жителей Казани», — считает заместитель главного инженера по промышленной безопасности ПАО «Казаньоргсинтез» Григорий Шром.

В качестве экспертов на учениях присутствовали представители прокуратуры Республики Татарстан, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и администрации Казани. По легенде учений, террористы заложили взрывное устройство на цистерну с помощью квадрокоптера. Происшествие произошло на территории склада окиси этилена Завода органических продуктов и технических газов.

В результате имитированного террористического акта в зоне заражения оказались три работника. Диспетчер КОСа после получения информации оповещает всех об аварии. При помощи компьютерной программы и имеющихся данных о количестве выброса окиси этилена и метеоусловий производит прогноз возможной зоны заражения. Объявляется аварийное положение и включается локальная система оповещения завода.

На место происшествия прибывают нештатные аварийно-спасательные формирования, отделение газоспасателей и подразделения пожарно-спасательных частей. Пожарные производят эвакуацию пострадавших. Подразделения предприятия и специальные службы в считанные минуты ликвидируют последствия аварии.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан полковник Андрей Орлов заметил, что учения на КОСе проходят регулярно, с каждым годом предприятие показывает все лучшие результаты, программа учений становится все насыщеннее. «Радует то, что специалисты, которые принимают участие в учениях, показывают действительно высокий профессионализм, готовность к выполнению задач по предназначению при ликвидации любых аварийных ситуаций, которые могут произойти на территории завода. Показали свою высокую оснащенность новыми современными образцами техники, вооружения и оборудования», — заявил Андрей Орлов.