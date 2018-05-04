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Никитин обнародует состав руководства корпорации развития Нижегородской области

13:21, 04.05.2018
Никитин обнародует состав руководства корпорации развития Нижегородской области
Фото: google.ru/maps/скриншот

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин готов представить состав руководства АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Состав совета директоров и имя гендиректора глава региона планирует объявить сегодня, передает «ФедералПресс».

Ранее Никитин уже рассказал, что в руководство корпорации войдут представители бизнеса и общественности. Он также подтвердил, что на должность гендиректора рассматривает Максима Тевса.

Напомним, что о создании корпорации развития Нижегородской области Глеб Никитин заявил в декабре 2017 года. Предполагается, что она станет «единым окном» по работе с инвесторами и обслуживанию их интересов.

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