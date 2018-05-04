Молодой защитник Марк Рубинчик стал игроком уфимского «Салавата Юлаева»
ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником молодежной сборной России Марком Рубинчиком, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Контракт с талантливым хоккеистом, ранее выступавшем в молодежной лиге Северной Америки, заключен на два сезона.
Рубинчик Марк Дмитриевич родился 21 марта 1999 г. в Москве. Рост — 185, вес — 85. Хват — левый.
Игровая карьера: юниорская сборная России (МХЛ, 2015/16), «ХК МВД» (Балашиха, 2015/16), «Саскатун» (WHL, 2016—2018).
Достижения игрока: бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2016).
Напомним, что ранее клуб из Башкирии подписал еще ряд игроков различного амплуа.
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