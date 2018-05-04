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Молодой защитник Марк Рубинчик стал игроком уфимского «Салавата Юлаева»

09:04, 04.05.2018

ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником молодежной сборной России Марком Рубинчиком, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Контракт с талантливым хоккеистом, ранее выступавшем в молодежной лиге Северной Америки, заключен на два сезона.

Рубинчик Марк Дмитриевич родился 21 марта 1999 г. в Москве. Рост — 185, вес — 85. Хват — левый.

Игровая карьера: юниорская сборная России (МХЛ, 2015/16), «ХК МВД» (Балашиха, 2015/16), «Саскатун» (WHL, 2016—2018).

Достижения игрока: бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2016).

Напомним, что ранее клуб из Башкирии подписал еще ряд игроков различного амплуа.

СпортХоккей Башкортостан
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