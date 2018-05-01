«Салават Юлаев» сообщил о пяти новых игроках
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» сообщил о пяти новых игроках. В команду вернулся нападающий молодёжной сборной России Павел Шэн.
Спортсмен пришел в обмен на денежную компенсацию и пока не заключил с клубом полноценного контракта, сообщает пресс-служба клуба.
Нападающий сборной России Владимир Жарков подписал с «Салаватом» двухлетний контракт.
Также в клуб пришли защитник Сергей Терещенко и нападающий Пётр Хохряков. Оба заключили соглашение на два сезона.
На один сезон подписан контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым.
Ранее хоккейный клуб сообщил о контракте с известным финским голкипером Юхой Метсолой.
Напомним, что после выбывания из КХЛ клуб сообщил о расторгнутых контрактах с пятью игроками.
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