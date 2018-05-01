«Салават Юлаев» сообщил о пяти новых игроках

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» сообщил о пяти новых игроках. В команду вернулся нападающий молодёжной сборной России Павел Шэн.

Спортсмен пришел в обмен на денежную компенсацию и пока не заключил с клубом полноценного контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий сборной России Владимир Жарков подписал с «Салаватом» двухлетний контракт.

Также в клуб пришли защитник Сергей Терещенко и нападающий Пётр Хохряков. Оба заключили соглашение на два сезона.

На один сезон подписан контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым.

Ранее хоккейный клуб сообщил о контракте с известным финским голкипером Юхой Метсолой.

Напомним, что после выбывания из КХЛ клуб сообщил о расторгнутых контрактах с пятью игроками.



