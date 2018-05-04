«Газпром» может закончить 2018 год с рекордным объемом поставок газа за границу

По итогам 2018 года объемы поставок газа «Газпромом» в дальнее зарубежье могут быть выше показателей 2017 года, считает зампредправления компании Александр Медведев.



«Рекорд будет. Все предпосылки для этого есть», — цитируют его «Ведомости». Однако называть конкретные цифры Медведев отказался.

Отмечается, что в конце апреля «Газпром» отгружал в Европу около 550—580 млн куб. м газа в сутки. По словам Медведева, недавно это были «нормальные объемы поставки» для зимы.