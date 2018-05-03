Ахметов покинет «Рубин» по мировому соглашению

Футбольный клуб «Рубин» и полузащитник Ильзат Ахметов заключили мировое соглашение, по которому игрок покинет команду.



«Футбольный клуб «Рубин» и Ильзат Ахметов достигли договоренности о заключении мирового соглашения. Клуб и игрок не имеют претензий друг к другу. Клуб не намерен портить карьеру молодому футболисту и желает ему удачи», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Полузащитник является воспитанником «Рубина», в текущем сезоне он провел за казанскую команду три матча, а также сыграл 12 матчей в молодежном первенстве России. Футболист привлекался в молодежную сборную России.

Как разворачивалось «дело Ахметова» — в материале «Реального времени».

Ранее также стало известно, что после этого сезона казанский клуб покинет легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз.