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Ахметов покинет «Рубин» по мировому соглашению

23:01, 03.05.2018
Ахметов покинет «Рубин» по мировому соглашению
Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный клуб «Рубин» и полузащитник Ильзат Ахметов заключили мировое соглашение, по которому игрок покинет команду.

«Футбольный клуб «Рубин» и Ильзат Ахметов достигли договоренности о заключении мирового соглашения. Клуб и игрок не имеют претензий друг к другу. Клуб не намерен портить карьеру молодому футболисту и желает ему удачи», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Полузащитник является воспитанником «Рубина», в текущем сезоне он провел за казанскую команду три матча, а также сыграл 12 матчей в молодежном первенстве России. Футболист привлекался в молодежную сборную России.

Как разворачивалось «дело Ахметова» — в материале «Реального времени».

Ранее также стало известно, что после этого сезона казанский клуб покинет легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз.

СпортФутбол Татарстан
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