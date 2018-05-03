Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз завершит карьеру после этого сезона

38-летний турецкий полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз завершил спортивную карьеру. Об этом он объявил на специально созванной пресс-конференции.



Игрок добавил, что закончит карьеру футболиста после сезона 2017/18.

Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат России, Суперкубок страны и брал Кубок России. В составе «Рубин» он сыграл 299 матчей.