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Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз завершит карьеру после этого сезона

19:36, 03.05.2018
Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз завершит карьеру после этого сезона
Фото: rubin-kazan.ru

38-летний турецкий полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз завершил спортивную карьеру. Об этом он объявил на специально созванной пресс-конференции.

Игрок добавил, что закончит карьеру футболиста после сезона 2017/18.

Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат России, Суперкубок страны и брал Кубок России. В составе «Рубин» он сыграл 299 матчей.

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