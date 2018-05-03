Министр экономики РТ Абдулганиев в 2017 году увеличил свой доход на 460 тыс. рублей

По итогам 2017 года министр экономики РТ Фарид Абдулганиев заработал 3,48 млн рублей. Это на 460 тыс. больше, чем в 2016 году.

В его собственности имеются три нежилых помещения, а также прицеп к легковым автомобилям МЗСА 817708.

Жена Абдулганиева в 2017 году заработала 5,2 млн рублей. Она владеет двумя нежилыми помещениями, земельным участком, жилым домом, квартирой и гаражом-боксом.

Ранее сообщалось, что в 2017 году больше всех среди министров РТ заработал новый глава Минлесхоза Равиль Кузюров.