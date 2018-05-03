В 2017 году больше всех среди министров РТ заработал новый глава Минлесхоза

Новый министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, в 2017 году руководивший Нурлатским районом, задекларировал по итогам прошлого года 9,4 миллиона рублей. Среди деклараций министров республики за 2017 год это наиболее высокий заработок.

Супруга Кузюрова представила сведения о 1,2 млн рублей. В собственности у Кузюрова находятся земельный участок (2,5 тыс. кв. м), квартира (86,3 кв. м) и жилой дом (56,1 кв. м).

Его жена владеет участком в 1,5 тыс. кв. м, домом (217,5 кв. м) и квартирой (86,3 кв. м). Супруге министра также принадлежит автомобиль Volkswagen. У Кузюрова транспортных средств в декларации нет. Кроме того, в пользовании семьи министра есть квартира площадью 95,3 кв. м.

На втором месте среди министров по сумме годового дохода глава минземимущества РТ Азат Хамаев, заработавший по итогам 2017 года свыше 7,6 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров Ирада Аюпова, назначенная сегодня министром культуры республики. В декларации о доходах за прошлый год она указала сумму, превышающую 5,9 млн рублей.

