Минниханов о подготовке к ЧМ-2018: гарантировать безопасность необходимо во всех сферах

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня расширенное заседание, посвященное вопросам обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани.

Заседание прошло с участием Совета Безопасности РТ, антитеррористической комиссии в РТ, Координационного совещания по обеспечению правопорядка, регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Казани матчей чемпионата мира по футболу, Оперативного штаба в РТ и Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«До чемпионата мира остается чуть больше месяца. Мы вышли на финишную прямую по его подготовке. Важнейшая задача — провести турнир на высоком уровне. Мы должны обеспечить безопасность участников, гостей, жителей города и республики», — сообщил Минниханов.

Он подчеркнул, что гарантировать безопасность необходимо во всех сферах. Речь идет о сохранности как отдельно взятого участника и объекта чемпионата, так и всех привлекаемых и используемых ресурсов и объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Большая работа проводится по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, безопасности дорожного движения, обеспечению устойчивого энергоснабжения, надежному функционированию промышленных предприятий, поддержанию эпидемиологического благополучия, а также в части информационной безопасности», — сказал глава РТ, отметив, что остался ряд проблемных вопросов.

Ранее сообщалось, что МЧС провело более 1,2 тысячи учений перед ЧМ-2018.