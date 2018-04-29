МЧС провело более 1,2 тысячи учений перед ЧМ-2018

Спасатели провели более 1,2 тыс. учений и занятий с начала года при подготовке к грядущему чемпионату мира по футболу.

«Всего с начала года проведено более 1205 пожарно-тактических занятий, командно-штабных и тактико-специальных учений, разработано и откорректировано свыше 880 планов и карточек пожаротушения»,— цитирует сообщение МЧС России «РИА Новости».

Отмечается, что в 11 городах России запланировано 86 комплексных учений по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах чемпионата и местах размещения гостей и участников. Часть из них уже проведена.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.