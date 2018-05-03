Доходы министра труда РТ сократились за год на 150 тыс. рублей

Министр труда РТ Эльмира Зарипова по итогам 2017 года задекларировала годовой доход в 3,72 млн рублей. Это на 154 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году.



При этом состав имущества в собственности и пользовании у министра и ее двух детей не изменился. Зарипова также владеет участком в 1,5 тыс. кв. метров, долей в квартирах на 97,2 и 59,3 «квадрата», сараем и парковочным местом. При этом транспорта в собственности у нее нет.

Добавим, что одними из первых доходы по итогам 2017 года раскрыли депутаты Госсовета РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».