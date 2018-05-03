Агент Сильвестра Игбуна опроверг слухи об его уходе из «Уфы»

Агент нападающего «Уфы» и сборной Нигерии Сильвестра Игбуна опроверг слухи об уходе игрока, а также исключил его возможное участие в ЧМ-2018 за сборную Нигерии.

«Слай был счастлив играть за сборную, но сейчас там новый тренер и он не видит Игбуна в команде. Скорее всего, ЧМ-2018 пройдет без него.

Дания — вторая родная страна для Слая, но сейчас маловероятно, чтобы он вернулся туда. Он преуспевает в России, и у него есть год по нынешнему контракту с Уфой», — приводит слова Серена Барслунда Allnigeriasoccer.

Напомним, ранее «Уфа» у себя дома одолела «СКА Хабаровск».