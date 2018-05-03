Власти Уфы продали самый дорогой участок под индивидуальное строительство за 8,7 миллиона рублей

Администрация Уфы с начала 2018 года продала семь участков под индивидуальную жилую застройку. За самый дорогой из них городские власти выручили 8,7 млн рублей.

Участок площадью 2,4 тысячи кв. м находится на улице Геологов, передает UfaTime.ru.

За все семь участков городская казна получила 11,1 млн рублей. Общая площадь реализованных участков составила 8,8 тыс. кв. м.

По итогам 2017 года власти Уфы заработали на продаже земель этой категории 108,3 млн рублей.

Ранее «Реальное время» проводило анализ первичного рынка жилья Уфы по соотношению цены и качества.