Производителей жизненно важных лекарств в России готовы штрафовать за завышение цен

Минздрав России предложил штрафовать производителей жизненно важных лекарств, которые завышают цены на препараты.



Проект находится на стадии внутриведомственного согласования, сообщают «Известия». По данным издания, Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на сумму в 40—50 тыс. рублей; юридических — в двукратном размере излишне полученной выручки от продажи лекарств.

Если инициативу одобрят, она вступит в силу уже с 1 декабря 2018 года.

Добавим, что список жизненно важных препаратов устанавливает Минздрав. В 2018 году в нем числится 700 лекарств: от аскорбиновой кислоты до новейших препаратов против опухолей. По итогам 2017 года россияне купили жизненно необходимых препаратов на 331 млрд рублей.