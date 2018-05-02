В России к 2020 году создадут Национальный институт метрологии

В России в 2019—2020 годах будет создан Национальный институт метрологии путем объединения семи институтов. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.



По его словам, в 2018 году слияние произойдет за счет Сибирского научно-исследовательского института метрологии (Новосибирск), Уральского НИИ метрологии (Екатеринбург) и Всероссийского НИИ расходометрии (Казань), передает «РИА Новости».



Действующими институтами останутся Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (Московская область), Всероссийский НИИ метрологии имени Д.И. Менделеева (Петербург), Всероссийский НИИ метрологической службы (Москва), Всероссийский НИИ оптико-физических измерений (Москва).



Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор. По его словам, действующая система жизнеспособна, но не эффективна.