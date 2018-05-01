В Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки

В Париже во время проведения первомайского шествия около 1,2 тыс. неизвестных лиц в масках устроили беспорядки.

Как пишет «РИА Новости», по ходу движения они начали громить витрины ресторанов и кафе. Также нападению подверглись «Макдоналдс» и магазин компании Renault.

В результате полиция, которая сначала не реагировала на происходящее, вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Ранее в Латвии тысячи человек устроили массовое первомайское шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.