В Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки
В Париже во время проведения первомайского шествия около 1,2 тыс. неизвестных лиц в масках устроили беспорядки.
Как пишет «РИА Новости», по ходу движения они начали громить витрины ресторанов и кафе. Также нападению подверглись «Макдоналдс» и магазин компании Renault.
В результате полиция, которая сначала не реагировала на происходящее, вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.
Ранее в Латвии тысячи человек устроили массовое первомайское шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.Происшествия
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