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Происшествия

В Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки

18:59, 01.05.2018
В Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки
Фото: pixabay.com

В Париже во время проведения первомайского шествия около 1,2 тыс. неизвестных лиц в масках устроили беспорядки.

Как пишет «РИА Новости», по ходу движения они начали громить витрины ресторанов и кафе. Также нападению подверглись «Макдоналдс» и магазин компании Renault.

В результате полиция, которая сначала не реагировала на происходящее, вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Ранее в Латвии тысячи человек устроили массовое первомайское шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Происшествия
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