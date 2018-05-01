Глава Минфина США: целью санкций был не «Русал», а его владельцы

Фото: ru.wikipedia.org / United States Department of the Treasury

Соединенные Штаты не стремятся вывести «Русал» российского предпринимателя Олега Дерипаски из бизнеса, однако обсуждают необходимость того, что бизнесмен должен оставить себе менее 50% акций компании. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в беседе с Bloomberg.

«Мы находимся в контакте с компанией, мы считаем, что переговоры подают надежды, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы предоставить себе и компании время. Мы не ставили своей целью вывести «Русал» из бизнеса, поэтому мы и продлили лицензию», — пояснил Мнучин.

По его словам, «Русал» был выбран не потому, что был «целью США», а потому, «что целью были его владельцы».

Ранее США выразили готовность снять ограничения с «Русала», если его совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней. Это повлияло на капитализацию компании — за два дня она выросла на 122 млрд рублей. Позднее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что возможен выкуп государством доли Дерипаски в «Русале».