Британия обязала заморские территории раскрыть владельцев офшоров

Депутаты палаты общин парламента Великобритании приняли поправку, обязывающую Каймановы и Британские Виргинские острова, до конца 2020 года раскрыть информацию о владельцах офшоров.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент Великобритании не имеет права навязывать им свою волю.

Ранее СМИ выяснили, что в британских офшорах россияне хранят $47 миллиардов.