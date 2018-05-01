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Экономика

Британия обязала заморские территории раскрыть владельцев офшоров

23:54, 01.05.2018
Британия обязала заморские территории раскрыть владельцев офшоров
Фото: pxhere.com

Депутаты палаты общин парламента Великобритании приняли поправку, обязывающую Каймановы и Британские Виргинские острова, до конца 2020 года раскрыть информацию о владельцах офшоров.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент Великобритании не имеет права навязывать им свою волю.

Ранее СМИ выяснили, что в британских офшорах россияне хранят $47 миллиардов.

ЭкономикаФинансы
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