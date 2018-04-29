СМИ выяснили, что в британских офшорах россияне хранят $47 миллиардов

Россияне хранят в британских офшорах £34 млрд ($47 млрд), сообщает The Sunday Times со ссылкой на материалы неправительственной организации Global Witness.

Отмечается, что эта сумма в пять раз превышает объем средств россиян, размещенных в самой Великобритании. Кроме того, страна стала вторым по популярности направлением для офшорных инвестиций после Кипра.

Информация появилась в преддверии раскрытия Британией сведений о фактических держателях активов, размещенных в офшорах. Эта инициатива направлена на раскрытие данных о «русских олигархах», которые скрывают свои доходы и владения, используя юрисдикцию британских заморских территорий, сообщает «Коммерсант».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что с 2000 года из России было незаконно вывезено более $430 млрд.