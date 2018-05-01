СМИ: Ким Чен Ын разрешил проверить ядерные объекты КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Вашингтон может провести проверки ядерных объектов Северной Кореи. Об этом сообщает RT со ссылкой на южнокорейский телеканал JTBC.



«Если США захотят, то они могут осмотреть все ядерные объекты Северной Кореи», — приводятся слова Ким Чен Ына.

21 апреля КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний. Позже стало известно, что Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае 2018 года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее, пригласив журналистов и экспертов…