В Латвии тысячи человек устроили шествие против перевода русских школ на латышский язык

В Риге началось массовое первомайское шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом сообщает ТАСС.

Тысячи человек собрались около здания театра Dailes, чтобы устроить марш и пройти по центральной улицы города — Бривибас (Свободы). Завершится манифестация в одном из центральных рижских парков.

Организатором шествия выступили Штаб защиты русских школ и партия «Русский союз Латвии» (РСЛ). Протестная акция проводится под лозунгами «За русские школы!», «За наших детей!», «Нет уничтожению русского образования!».

Участники акции требуют отмены закона о ликвидации школьного образования на русском языке.

Напомним, что президент Латвии Раймондс Вейонис в начале апреля утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Это вызвало волну недовольства со стороны русскоязычного населения Латвии, которое составляет 40% от всего населения страны.