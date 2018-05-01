В «Роснефти» опровергли информацию о переходе Сечина в правительство

У главы «Роснефти» Игоря Сечина есть действующий контракт, по которому он обязан отработать в компании еще два года. Об этом заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя информацию СМИ о возможном переходе Сечина в правительство.

«У нас никакой подобной информации нет… Руководство компании работает на контрактной основе, контракт Игоря Ивановича Сечина утвержден, по нему он обязан отработать еще два года — это исчерпывающая информация», — рассказал Леонтьев ТАСС.



Ранее СМИ сообщили, что исполнительный директор ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин якобы займет пост первого вице-премьера России.