В «Роснефти» опровергли информацию о переходе Сечина в правительство
У главы «Роснефти» Игоря Сечина есть действующий контракт, по которому он обязан отработать в компании еще два года. Об этом заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя информацию СМИ о возможном переходе Сечина в правительство.
«У нас никакой подобной информации нет… Руководство компании работает на контрактной основе, контракт Игоря Ивановича Сечина утвержден, по нему он обязан отработать еще два года — это исчерпывающая информация», — рассказал Леонтьев ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что исполнительный директор ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин якобы займет пост первого вице-премьера России.ОбществоВласть
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