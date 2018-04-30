СМИ выяснили, кто возглавит новое правительство России

В Москве утвердили руководящий состав нового правительства России. Премьер-министром останется Дмитрий Медведев, а места трех его заместителей займут новые люди, сообщил «Царьград» со ссылкой на источник, близкий к силовому крылу российской элиты.

Нынешний исполнительный директор ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин якобы займет пост первого вице-премьера. Оставшиеся два кресла получат Денис Мантуров и Сергей Чемезов. Первый сейчас замещает должность министра промышленности и торговли, второй — руководит госкорпорацией «Ростех».

Напомним, Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой рассказал, что новое правительство продолжит масштабные проекты, которые вели предыдущие шесть лет.