СМИ выяснили, кто возглавит новое правительство России
В Москве утвердили руководящий состав нового правительства России. Премьер-министром останется Дмитрий Медведев, а места трех его заместителей займут новые люди, сообщил «Царьград» со ссылкой на источник, близкий к силовому крылу российской элиты.
Нынешний исполнительный директор ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин якобы займет пост первого вице-премьера. Оставшиеся два кресла получат Денис Мантуров и Сергей Чемезов. Первый сейчас замещает должность министра промышленности и торговли, второй — руководит госкорпорацией «Ростех».
Напомним, Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой рассказал, что новое правительство продолжит масштабные проекты, которые вели предыдущие шесть лет.ОбществоВласть
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