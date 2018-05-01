Сегодня ижевский зоопарк перешел на летний режим работы

Сегодня, 1 мая, государственный зоопарк Удмуртии переходит на летний режим работы. Теперь он будет принимать посетителей с 9:00 до 21:00.

«В связи с этим увеличивается количество показательных выступлений моржей и морских котиков. Теперь вы сможете увидеть их виртуозные представления в 11:00, 14:00 и 18:00», — говорится в сообщении зоопарка.

Напомним, что директор зоопарка Светлана Малышева в интервью ТАСС рассказала о планах пополнить коллекцию животных, представленных в учреждении. В павильоне «Страна обезьян» будут выставлены скунсы и мини-мармозетки — самые маленькие обезьяны в мире.

Руководитель учреждения рассказала также, что мини-мармозетки какое-то время уже находились на территории зоопарка под наблюдением ветеринаров, но их не показывали, поскольку не было подходящего помещения