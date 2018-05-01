В Алтайском и Ставропольском краях с 1 мая начали взимать курортный сбор

С 1 мая в некоторых курортных городах Алтайского и Ставропольского краев с туристов начнут взимать курортный сбор.

Он распространяется только на совершеннолетних постояльцев гостиниц, отелей и других мест размещения туристов. Размер платы составит 30 рублей в Алтайском крае и 10 рублей в Ставропольском крае, передает «Интерфакс».



Напомним, что в конце апреля власти Крыма приняли решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2019 года. По словам министра туризма полуострова Вадима Волченко, перенос связан с необходимостью улучшения администрирования оплаты сбора и обращениями владельцев отелей.

Кроме того, введение курортного сбора перенесено на 16 июля в Краснодарском крае из-за проведения чемпионата мира по футболу.