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В Крыму перенесли введение курортного сбора на 1 мая 2019 года

12:57, 25.04.2018
В Крыму перенесли введение курортного сбора на 1 мая 2019 года
Фото: pixabay.com

Государственный совет Крыма сегодня принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года, сообщает «РИА Новости».

«Мы получили большое количество обращений от отелей, санаториев с просьбой не вводить его сейчас. Здесь мы пошли навстречу бизнесу», — пояснил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Кроме того, по словам министра, перенос связан с предстоящими изменениями транспортных потоков в связи с открытием нового терминала аэропорта Симферополя и автодорожной части Крымского моста.

Ставка курортного сбора в Крыму составит 10 рублей с одного человека в сутки.

Ранее сообщалось, что с 1 мая этого года курортный сбор начнут взимать в Алтайском, Ставропольском краях и в Крыму.

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