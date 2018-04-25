В Крыму перенесли введение курортного сбора на 1 мая 2019 года

Государственный совет Крыма сегодня принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года, сообщает «РИА Новости».



«Мы получили большое количество обращений от отелей, санаториев с просьбой не вводить его сейчас. Здесь мы пошли навстречу бизнесу», — пояснил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.



Кроме того, по словам министра, перенос связан с предстоящими изменениями транспортных потоков в связи с открытием нового терминала аэропорта Симферополя и автодорожной части Крымского моста.



Ставка курортного сбора в Крыму составит 10 рублей с одного человека в сутки.



Ранее сообщалось, что с 1 мая этого года курортный сбор начнут взимать в Алтайском, Ставропольском краях и в Крыму.