Назначен новый глава МВД Великобритании
Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид.
Джавид ранее возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления, сообщает BBC.
Sajid Javid chosen to be new UK home secretary after Amber Rudd resignshttps://t.co/ohNfn6kB1C pic.twitter.com/uTbZaG6QcX
— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 30 апреля 2018 г.
Напомним, назначение последовало после отставки бывшей главы ведомства Эмбер Радд.
Ранее стало известно, что Радд приняла решение подать в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.ОбществоВласть
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