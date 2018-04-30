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Назначен новый глава МВД Великобритании

12:45, 30.04.2018
Назначен новый глава МВД Великобритании
Фото: pxhere.com

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид.

Джавид ранее возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления, сообщает BBC.

Напомним, назначение последовало после отставки бывшей главы ведомства Эмбер Радд.

Ранее стало известно, что Радд приняла решение подать в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.

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