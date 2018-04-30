Глава МВД Британии ушла в отставку

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд покинула свой пост. Причины ухода не уточняются. В сообщении говорится, что Радд находилась под давлением в течение последней недели в связи со скандалом о миграционной политике ведомства.



Ппричины ухода Радд объяснила в письме премьер-министру страны Терезе Мэй.По словам Радд, она непреднамеренно ввела в заблуждение Комитет по внутренним делам парламента по поводу целевых показателей по высылке нелегальных иммигрантов, передает «Коммерсант».

«Я должна была быть в курсе ситуация, и я беру на себя полную ответственность за это», — заявила экс-глава МВД.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «дело Скрипалей» нужно было США и Великобритании для оправдания нанесения ударов по Сирии.