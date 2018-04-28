Эксперты спрогнозировали антирекорд строительства торговых центров в России в 2018 году

Объем строительства торговых центров в России по итогам 2018 года будет самым низким с 2007 года. Об этом сказано в исследовании компании Cushman&Wakefield.

«В 2018 году объем нового строительства торговых центров в России побьет антирекорд 2017 года — к вводу планируется около 500 тыс. кв. м торговых площадей», — говорится в сообщении.

По данным Cushman&Wakefield, в первом квартале 2018 года в России было открыто четыре торговых центра общей арендуемой площадью 95 тыс. кв. м. Все введенные торговые центры имеют арендуемую площадь не более 30 тыс. кв. м.



В 2017 году в России было построено 16 объектов торговой недвижимости общей арендуемой площадью 616 тыс. кв. м, что вдвое ниже уровня 2016 года и является минимальным значением за десятилетие.

Напомним, что в ПФО увеличилось число закрытых торговых центров и объектов массового пребывания людей по итогам проверок пожарной безопасности после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».