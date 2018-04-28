Денис Зернов: «Потратили много сил, не реализуя свои моменты»

Нападающий олимпийской сборной России и тольяттинской «Лады» Денис Зернов прокомментировал победу над сборной Беларуси на Кубке АЛРОСА (1:0 ОТ).

«Потратили много сил сегодня, не реализовали свои моменты, много позволяли сопернику. Вратарь нас сегодня подтащил. Здорово, что выиграли. Сейчас восстановимся, завтра силы будут.



— Вратарь соперника действовал так здорово?

— Сами не забивали. Ничего такого он не делал, но мы бросали прямо в него.



— Когда приходилось последний раз играть три игры подряд?

— Может, на сборах? Да, наверное, летом.



— Хорошая проверка — сыграть в таком режиме?

— Да, но у всех команд здесь три игры подряд, мы в равных условиях.



— Сезон в клубе получился хорошим. Ждали вызова в сборную?

— Если честно, я не думал об этом. Воспринял вызов с радостью. Продлил сезон, играю в удовольствие.



— Завтра матч против Австрии.

— Будет интересно сыграть против команды, которая готовится к чемпионату мира, проверить себя, получить новый опыт. Настроимся на игру, нужно обязательно выигрывать, ведь мы играем дома», — цитирует Зернова пресс-служба ФХР.

Напомним, ранее стало известно, что лучший снайпер «Лады» Денис Зернов близок к переходу в СКА за 100 млн рублей.