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Лучший снайпер «Лады» Денис Зернов близок к переходу в СКА за 100 млн рублей

14:34, 20.04.2018
Лучший снайпер «Лады» Денис Зернов близок к переходу в СКА за 100 млн рублей
Фото: hclada.ru

Нападающий тольяттинской «Лады» Денис Зернов может продолжить карьеру в питерском СКА.

По сообщению «Чемпионат.com», 22-летний российский форвард близок к переходу в петербургский клуб, при этом компенсация за переход может составить 100 млн рублей.

В нынешнем сезоне КХЛ Зернов набрал 29 (16+13) очков в 56 матчах. Денис стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды из Тольятти.

Напомним, ранее стало известно, что исполняющим обязанности генерального директора «Лады» назначен Резников.

СпортХоккей
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