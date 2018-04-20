Лучший снайпер «Лады» Денис Зернов близок к переходу в СКА за 100 млн рублей

Нападающий тольяттинской «Лады» Денис Зернов может продолжить карьеру в питерском СКА.

По сообщению «Чемпионат.com», 22-летний российский форвард близок к переходу в петербургский клуб, при этом компенсация за переход может составить 100 млн рублей.

В нынешнем сезоне КХЛ Зернов набрал 29 (16+13) очков в 56 матчах. Денис стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды из Тольятти.

Напомним, ранее стало известно, что исполняющим обязанности генерального директора «Лады» назначен Резников.