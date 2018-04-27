СМИ: полиция начала искать главреда «Дождя» из-за фильма о «питерском авторитете»

ГУ МВД по Санкт-Петербургу потребовало у гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой предоставить «сведения о месте фактического нахождения» главного редактора телеканала Романа Баданина на территории США, сообщают «Ведомости».

По некоторым данным, полиция начала искать Баданина из-за фильма о «питерском авторитете» Илье Трабере и его возможных связях с президентом Владимиром Путиным. Тогда полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете.

Баданин возглавил «Дождь» в июле 2016-го. В сентябре 2017 года он уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Он сохранил свою должность на время учебы, и. о. главного редактора телеканала стала Перепелова.

