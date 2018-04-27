Гендиректор «Ривьеры» о банкротстве: «Комплекс продолжает работу в обычном режиме»

Генеральный директор ООО «УК «Ривьера» Сергей Гололобов прокомментировал «Реальному времени» введение в отношении развлекательного комплекса конкурсного производства. По его словам, имущество комплекса продаваться не будет, компания находится в диалоге и продолжает договариваться по разрешению требований кредиторов.

«Основания для новых исков со стороны АСВ нет. Кредиторы не готовы раскрывать информацию по общей сумме требований. Увольнений персонала не будет. Комплекс продолжает свою работу в обычном режиме, так как договоры у всех арендаторов долгосрочные и на них ситуация с банкротством никак не влияет», — подчеркнул Гололобов.

Напомним, что сегодня Арбитражный суд РТ ввел в отношении ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» конкурсное производство на 6 месяцев. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».