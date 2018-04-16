ЦБ РФ снял ограничение на повышение ключевой ставки
Центробанк РФ снял ограничение на повышение ключевой ставки, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.
По его словам, снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти как вверх, так и вниз, сообщает «РИА Новости».
Напомним, в марте совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых. Отмечается, что следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, было запланировано на 27 апреля 2018 года.ЭкономикаБанки
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