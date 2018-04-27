«Яндекс» о РКН: блокировка Telegram стала ударом по всему Рунету

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков заявил, что блокировка Telegram Роскомнадзором стала ударом по Рунету.



«Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему Рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи», — цитирует RNS Манджикова.

В «Яндексе» также добавили, что российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции, а сложившуюся ситуацию не считают нормальной.

«Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — добавил он.

Напомним, IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», LiveInternet, Twitter, Facebook и Yahoo на несколько часов внесли в реестр запрещенных сайтов. Роскомнадзор объяснил ошибку «технологическими особенностями работы системы».