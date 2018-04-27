Роскомнадзор объяснил блокировку «ВКонтакте» и «Яндекса» особенностями работы системы

Роскомнадзор подтвердил, что в реестр запрещенных сайтов случайно попали адреса «российских и зарубежных социальных сетей». Это объяснили «технологическими особенностями работы системы». При этом причины ошибки не уточняются.



«Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — говорится на странице Роскомнадзора в Facebook.

Ранее IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», LiveInternet, Twitter, Facebook и Yahoo на несколько часов внесли в реестр запрещенных сайтов. Через два часа эти адреса убрали. О сбоях в работе сервисов и соцсетей не сообщалось.

Напомним, РКН пообещал впредь подходить к блокировке Telegram более точечно и прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации.